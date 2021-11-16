ليبيا تشارك في الاجتماع الدولي للفروسية بعد غياب 10 سنوات

جانب من الاجتماع الدولي للفروسية. (فيسبوك)

شارك رئيس الاتحاد الليبي للفروسية، فريد السبعي، وأمين الصندوق رفعت الفيتوري، وعضو الاتحاد تيسير حسين في الاجتماع الدولي للفروسية الذي عُقد أمس الإثنين بمدينة أنتويرب البلجيكية والذي تم فيه مناقشة العديد من المواضيع التي تهم الفروسية الدولية.

تأتي دعوة الاتحاد الدولي للفروسية للاتحاد الليبي بعد نشاطاته من بطولات محلية ومشاركات دولية واستضافته للأحداث الرياضية من بينها البطولة الدولية التي ستستضيفها ليبيا قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

مشاركة ليبيا في الاجتماع الدولي جاءت بعد سنوات من الغياب الطويل دام لأكثر من عشر سنوات.

جانب من الاجتماع الدولي للفروسية. (فيسبوك)