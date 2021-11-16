منتخب ليبيا للدراجات يصل القاهرة للمشاركة في المهرجان العربي

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي للدراجات إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مهرجان الدراجة العربية والممتد حتى 28 نوفمبر الجاري. تضم بعثة الفريق 11 دراجًا يشاركون في المهرجان، ومن المتوقع أن يشارك في البطولة العديد من الدول العربية.
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