وزير الرياضة يستقبل عضو الاتحاد الليبي للفروسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 08:44 مساء
وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي يستقبل عضو الاتحاد الليبي للفروسية، وعدد من الفرسان الدوليين المتوجين بالبطول. (الإنترنت)

استقبل اليوم وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، بمقر الوزارة الفارس الدولي وعضو الاتحاد الليبي عبدالمجيد أبوشكيوة، وعددًا من الفرسان الدوليين المتوجين بالبطولة الدولية بالكرم التونسية أواخر الشهر الماضي.

وتناول الاجتماع، الذي حضره أيضًا خالد مازن، وزير الداخلية، البطولة الدولية التي ستستضيفها ليبيا خلال الفترة من 18/ 19/ 20 من الشهر المقبل، بمدرسة الفروسية بطريق المطار.

وأبدى الوزير عبد الشفيع الجويفي استعداده لدعم البطولة الدولية وتوفير كل الإمكانات من أجل إنجاحها وظهورها بالشكل المميز الذي يليق بالفروسية الليبية وتاريخها الطويل المشرف عالميًّا.

وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي يستقبل عضو الاتحاد الليبي للفروسية، وعدد من الفرسان الدوليين المتوجين بالبطول. (الإنترنت)
وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي يستقبل عضو الاتحاد الليبي للفروسية، وعدد من الفرسان الدوليين المتوجين بالبطول. (الإنترنت)
وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي يستقبل عضو الاتحاد الليبي للفروسية، وعدد من الفرسان الدوليين المتوجين بالبطول. (الإنترنت)
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