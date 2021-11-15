المنتخب الوطني يواصل تدريباته

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 06:26 مساء
المنتخب الوطني يواصل تدريباته على ملعب شهداء بنينا. (الإنترنت)

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته بملعب «شهداء بنينا»؛ استعدادًا لمبارته الأخيرة أمام نظيره منتخب أنغولا، غدًا الثلاثاء، ضمن تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتوقف رصيد منتخب ليبيا عند ست نقاط، بعد خسارته أمام منتخب الغابون بهدف نظيف، سجَّله مهاجمه البارز والمحترف في صفوف «آرسنال» الإنجليزي بيير أوباميانغ، خلال المباراة التي جمعتهما، الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

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وجاء هدف أوباميانغ الوحيد في الدقيقة 54 من ركلة جزاء سددها في مرمى «فرسان المتوسط» بنجاح، ليرفع المنتخب الغابوني رصيده إلى سبع نقاط ليخطف المركز الثاني من المنتخب الليبي بجدول ترتيب المجموعة بفارق ست نقاط عن منتخب مصر.

ويسعي «فرسان المتوسط» من خلال مباراته أمام أنغولا؛ إلى تحسين مركزه في المجموعة السادسة فقط.

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