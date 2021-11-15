ختام مميز لبطولة «السلام للفروسية» بمصراتة (صور)

بطولة السلام للفروسية. (خاص - بوابة الوسط)

اختُتمت بمدرسة «شهداء مصراتة»، أمس الأحد، بطولة «السلام لقفز الحواجز»، بمشاركة أكثر من ١٧٠ فارسًا (كبار، وأواسط، وناشئون)، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي للمنطقة الوسطى والاتحاد العام للفروسية، وبدعم من عديد الشركات الراعية.

البطولة شهدت منافسات قوية بين الفرسان، خصوصًا في فئة الناشئين، التي أفرزت عديد المواهب في فئتي الأواسط والكبار، وشهد اليوم الختامي منافسات في الفترتين الصباحية والمسائية.

ففي الفترة الصباحية وفي منافسات فئة الناشئين، شارك في القفز 102 فارس من مختلف مناطق ليبيا من الأندية والمدارس خلال منافسات البطولة برز عديد المواهب الواعدة الذين ينتظرهم مستقبل مشرق في فروسية قفز الحواجز الليبية.

النتائج المسجلة

أحرز المركز الأول وكأس فئة الناشئين الفارس ليث دلة مع الفرس «بلاك ديمور» من نادي «القادسية» وحل ثانيًا ليث أبو قرين مع الفرس «فكتور» من نادي «القادسية» والمركز الثالث عبد الله المحيشي على الفرس من مدرسة «الأصالة» والفارس حسن المجراب رابعًا مع الفرس «العنود» من مدرسة «عمر المختار» وخامسًا الفارسة حنان المشري على الجواد «ويسر المغيرات» من نادي «المغيرات».

وجاء سادسًا الفارس جواد المالطي مع الجواد «موعود» من نادي «جنزور» وسابعًا الفارس عبد الواداد دعباج مع الفرس «اليمامة» من نادي «البتول» وثامنًا ليث أبوبكر الزروق مع الفرس «جوميرة» من نادي «شباب طرابلس» ومحمد الشافي تاسعًا مع الفرس «كرومل» من نادي «الرحبة» وعاشرًا محمد وسام مع الفرس «أمواج» من نادي «المغيرات».

مباراة الجوكر

جاء في المركز الأول الفارس الناشئ ليث دلة على الفرس «بلاك دايمنت» من نادي «القادسية» وحل في المركز الثاني ليث أبو قرين على الجواد «فكتور» من نادي «القادسية» وجاء ثالثًا عبد الله المحيشي مع الفرس «العنود» ورابعًا حسن المجراب مع الفرس «العنود» من نادي «عمر المختار» وخامسًا الفارسة حنان المشري.

بطولة أخطاء وزمن تمايز

شارك في البطولة 53 فارسًا وفاز منهم 15 فارسًا للبطولة بالجائزة الكبرى، وشهدت النتائج المسجلة في المركز الأول الفارس عبد الجواد عبد الحميد على الفرس «برستيج» من نادي نادي «تسونامي» وحل في المركز الثاني الفارس عبد الفتاح مليطان على الفرس «البراق» من نادي «القادسية» وحل ثالثًا نجيب حمزة على الفرس «بلقيس» من نادي «عمر المختار» ورابعًا الفارس عبد الوهاب مليطان على الفرس «نورسان» من نادي «العاصمة» وخامسًا طلال إبراهيم من مع «فلونة» من نادي «فرسان المتوسط طرابلس».

وجاء سادسًا طارق سويسي مع «سما زوارة» من نادي «الجزيرة» وسابعًا حسام فؤاد مع الجواد «القايد» من نادي «القادة» وثامنًا رامي الأمين على الجواد «كوبر» من نادي «الشمس» وتاسعًا سيف الله سعيد مع الفرس «تهاني» من نادي «المغيرات طرابلس» وحل عاشرًا خير الدين السنوسي على الجواد «زيدان» من نادي «الشموخ» والحادي عشر محمد الفتيوري على الجواد «كاسيو» من نادي «فيض» والثاني عشر عبد الجواد عبد الحميد على الجواد «أتيلو» من نادي «تسونامي» والثالث عشر عبد الوهاب مليطان على الجواد «جازمن» من نادي «العاصمة» والرابع عشر محمد النعاس على الجواد «لاكوين» من نادي «البتول» والخامس عشر الفارس عبد النور دعباج على الفرس «روح البتول» من نادي «البتو».

وفي الجولة الثانية من البطولة شارك فيها 13 فارسًا، حيث تحصل على الجائزة الكبرى وكأس البطولة الفارس عبد الجواد عبد الحميد مع الفرس «برستيج» من نادي «تسونامي» وجاء في المركز الثاني عبد الفتاح مليطان على الجواد «البراق» من نادي «القادسية» والمركز الثالث الفارس نجيب حمزة.

بطولة السلام للفروسية. (خاص - بوابة الوسط)

بطولة السلام للفروسية. (خاص - بوابة الوسط)

بطولة السلام للفروسية. (خاص - بوابة الوسط)

بطولة السلام للفروسية. (خاص - بوابة الوسط)

بطولة السلام للفروسية. (خاص - بوابة الوسط)