ليبيا تشارك في دورة دولية للتايكوندو «ITF»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 04:23 مساء
دورة دولية للتايكوندو. (فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو «ITF»، محمد بيت المال، أن الاتحاد قام بترشيح اثني عشر مدربًا ليبيًّا لحضور دورة التدريب بتونس بمدينة القليبية.

 وتشمل هذه التقنية الفنية للمهارات الحركية والجانب التحكيمي وإدارة المنافسات بالبطولات، وستقام الدورة خلال الفترة من 18إلى 22 نوفمبر الجاري.

وأضاف محمد بيت المال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قائلًا: «إن الاتحاد يسعى جاهدًا للرقي باللعبة من خلال المشاركة في الدورات الدولية والمحلية».

واختتم بيت المال قائلًا: «أقمنا خلال هذا الشهر دورة تدريبية لعدد من المدربين والرياضيين في مدينة هون بنادي الإخاء، وسيكون لنا عديد من البرامج في حال توافر الدعم للاتحاد».

العلم الليبي والتونسي. (فيسبوك)
شعار دورة دولية للتايكوندو. (فيسبوك)
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