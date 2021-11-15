ليبيا تتوج بـ12 ميدالية في «مواي تاي» الأفريقي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 02:55 مساء
أبطال ليبيا في «مواي تاي». (فيسبوك)

اختتمت بالصالة الكبرى باستاد القاهرة الدولي في مصر بطولة كأس أفريقيا لـ«مواي تاي»، والتي شهدت مشاركة منتخبات ليبيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، والسودان، والسنغال، وساحل العاج، وتوغو، ومدغشقر، وموريشيوس، ونيجيريا، بجانب مصر البلد المستضيف.

وتمكّن المغرب من التتويج بكأس البطولة ذكور وإناث برصيد 11 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية، وحقق ناديا زناتة والساحل ممثلا ليبيا في البطولة نتائج متميزة محققين 12 ميدالية متنوعة، بعد أن أعطيا صورة مشرفة لـ«مواي تاي» الليبي.

نادي زناتة تُوِّج بـ10 ميداليات منها 5 ذهبية، جاءت عن طريق اللاعبين سراج خالد زميط ذهبية وزن - 50 كغم، ومحمد أحمد اشلاوح ذهبية وزن - 48 كغم، وعبد المهمين أحمد اشلاوح ذهبية وزن - 45 كغم، وفهد فيصل عبدالله ذهبية وزن - 34 كغم، وعلي العلواني ذهبية - 38 كغم.

وتُوِّج نادي زناتة أيضًا بـ 5 ميداليات فضية عن طريق اللاعبين عبدالمجيد قنبور فضية وزن - 48 كغم، وعلي إبراهيم الهدار فضية وزن - 32 كغم، والمعتصم بالله إبراهيم فضية وزن - 36 كغم، ومحمد الشنشان البوعيشي فضية وزن 51 كغم، وعبدالمالك أحمد شلاوح فضية وزن 71 كغم.

وشارك نادي الساحل باللاعبين منال عبدالقادر الزنتاني وتُوِّجت بفضية وزن 57 كغم، وعلي رفعت وتُوِّج بذهبية وزن 34 كغم.

أبطال ليبيا في «مواي تاي». (فيسبوك)
أبطال ليبيا في «مواي تاي». (فيسبوك)
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