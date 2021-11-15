إنريكي بعد الصعود بإسبانيا لكأس العالم: تخلصت من حمل ثقيل يزن 100 كيلوغرام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 نوفمبر 2021, 12:47 مساء
لويس إنريكي. (إنترنت)

قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، بعد الصعود المباشر إلى مونديال 2022 بالفوز بهدف على السويد في إشبيلية، أمس الأحد، «أزحت حملاً ثقيلاً عن كاهلي، حقيبة ظهر تزن 100 كيلوغرام؛ شعرت بضغط أكبر في هذا التصفيات مقارنة بكأس أمم أوروبا ونهائي دوري الأمم».

وأضاف لويس إنريكي في المركز الإعلامي بملعب لا كارتوخا عقب اللقاء: «إسبانيا تستحق التأهل، إنها كانت أفضل فريق في المجموعة، ارتياح كبير أن نحقق ذلك بشكل مباشر وأن اللاعبين استحقوا ذلك بعد مباراة لأنهم عانوا فيها، لأن السويد منافس مخيف، فهم يدافعون جيدًا ويغلقون المساحات، ولكن في النهاية حصلنا على الجائزة العادلة التي يستحقها اللاعبون»، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وتابع: «انتهت سلسلة مباريات بدأت أيضًا في لا كارتوخا ومع السويد في بطولة الأمم الأوروبية»، وفيما يتعلق بمستقبله وما إذا كان يرغب في الاستمرار في منصبه، أشار لويس إنريكي إلى أن «هذا المشروع مستمر»، لأنه التزم أمام الاتحاد بأن يتواجد في كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم، واعتبر أنه «ليس من المهم توقيع عقد» لكن حقيقة أن «الالتزام بين الطرفين واضح».

يشار إلى أن منتخب إسبانيا حجز مقعده رسميًا في مونديال 2022 بعد أن حقق فوزًا قاتلًا على حساب ضيفه السويدي بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب لا كارتوخا في الجولة العاشرة بالتصفيات ضمن المجموعة الثانية، ولحق بطل العالم في 2010 بجنوب أفريقيا بهذه الطريقة بكل من ألمانيا والبرازيل والدنمارك وبلجيكا وفرنسا وكرواتيا الذين تأهلوا إلى المونديال.

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