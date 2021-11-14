«فيفا» يطلب قطعة أرض في طرابلس نظير مشروع قومي ضخم

زيارة سابقة لوفد الفيفا لملعب طرابلس. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)

خرج النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم الليبي، خميس آدم، بتصريحات تليفزيونية مهمة، وقال: «إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عرض إنشاء ملعب بمواصفات جيدة وعالمية، بجانب صالة رياضية لمعسكرات منتخبات ليبيا».

وأضاف خميس في تصريحاته: «فيفا اشترط توفير قطعة أرض مساحتها ما بين 7 إلى 8 كيلو مترات، نظير تنفيذ المشروع»، بحسب ما نقله موقع «كوورة».

وتابع خميس حديثه قائلًا: «اتحاد الكرة سيخاطب الحكومة الليبية من أجل توفير المساحة المقترحة، ويقترح مبدئيًّا باب العزيزية أو جزءًا من أرض وزارة الزراعة».

وكان وفد من «فيفا»، وصل الخميس الماضي إلى طرابلس، وقام بزيارة ملعب المدينة، وذلك من أجل تقييم حالته وتقديم الدعم المادي واللوجيستي، بعد أن دخل ملعب طرابلس الدولي، عملية الصيانة منذ أيام، وتستمر مهمة تحسين مرافقه ومدرجاته، من أجل استقبال المباريات الدولية.

وكان «فيفا» وافق على استقبال ملعب «شهداء بنينا» في بنغازي للمباريات الدولية سواء للأندية أو المنتخبات، فيما سجلت بعض الملاحظات الفنية على ملعب طرابلس، وطالبت بالكثير من الإصلاحات سواء على صعيد أرضية الملعب أو المدرجات أو غرف خلع الملابس وحتى الأسوار وكاميرات المراقبة.

زيارة سابقة لوفد الفيفا لملعب طرابلس. (صفحة اتحاد كرة القدم الليبي عبر فيسبوك)