تأجيل انطلاق دوري الطائرة الليبي حدادا على وفاة لاعب «الاتحاد» فراس عاطف إثر سكتة قلبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 14 نوفمبر 2021, 01:02 مساء
منافسات في الطائرة الليبية. (فيسبوك)

قرر الاتحاد الليبي للكرة الطائرة تأجيل انطلاق الدوري الليبي الممتاز لموسم2021/ 2022، الذي كان مقررًا انطلاقه غدًا الإثنين، ولمدة خمسة أيام، حدادًا على وفاة لاعب «الاتحاد» للكرة الطائرة، فراس عاطف، الذي توفي الجمعة بصالة النادي إثر سكته قلبية.
 
يشار إلى أن الدوري الليبي للكرة الطائرة هذا الموسم، سينطلق الجمعة 19 نوفمبر، بمشاركة 14 فريقًا، وزعت على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى
تضم فرق «النصر» و«الأهلي بنغازي» و«المروج» و«الهلال»، بينما اعتذر نادي «البراق»، وفي الأسبوع الأول، «الأهلي بنغازي» يلتقي «المروج»، و«الهلال» مع «النصر».

المجموعة الثانية
تقام بمشاركة أربعة فرق أيضًا «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الأفريقي زليتن» و«البشائر» (التصدي سابقًا)، بينما اعتذر «تحدي مصراتة» عن عدم المشاركة، وفي الأسبوع الأول يقام ديربي مدينة مصراتة ويجمع الجارين «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي»، بينما يلتقي «البشائر» مع «الأفريقي زليتن».

المجموعة الثالثة
ضمت 6 فرق، «الجزيرة» و«أساريا» و«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«الوحدة الويفات» والوافد الجديد «العروبة بالعجيلات»، وفي الأسبوع الأول يلتقي «العروبة» مع «الأهلي طرابلس»، و«أساريا» يلتقي «الوحدة الويفات»، و«الجزيرة» مع «الاتحاد».

فراس عاطف. (فيسبوك)
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