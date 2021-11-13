رحلة جديدة لموحان في تونس بعد اقتناص برونزية التنس الأفريقي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 نوفمبر 2021, 04:26 مساء
أحمد موحان. (أرشيفية : الإنترنت)

أُسدل الستار بتونس على بطولة أفريقيا للتنس الأرضي في الفردي، وكانت السيطرة المطلقة للثلاثي التونسي، إسكندر المنصوري المتوج بالميدالية الذهبية، وتوج بالميدالية الفضية عزيز دوقاز، ونال الميدالية البرونزية عزيز الواقع.

ونال بطولة الزوجي الثنائي التونسي إسكندر المنصوري وعزيز دوقاز، والميدالية الفضية للثنائي التونسي وسام عبدالرحمن والجزائري محمد أمين، والميدالية البرونزية للثنائي الليبي أحمد موحان والبوركيني بونكو، ومنحت البرونزية أيضًا للثنائي المصري شريف مخلوف وعمر عصراوي.

يشار إلى أن الليبي موحان حل سادس الترتيب في الفردي بعد فقدانه مباراته أمام المصري شريف مخلوف بمجموعة لمجموعتين كانت نتائجها (6 /1، 6 / 0، 7 / 10).

وفى سياق متصل يتحول أحمد موحان، اليوم السبت، إلى مدينة المنستير التونسية للمشاركة غدًا الأحد في بطولة دولية يشرف عليها الاتحاد الدولي للتنس.

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