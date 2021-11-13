14 ناديا في بطولة ليبيا للكرة الحديدية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 نوفمبر 2021, 04:19 مساء
منافسات في الكرة الحديدية. (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم السبت، بصالة الكرة الحديدية بالمدينة الرياضية بطرابلس بطولة ليبيا للكرة الحديدية والتنافس سيكون في ثلاثة تخصصات القصير وهي (ثلاثي ودقة) والرأفا (فردي وزوجي وثلاثي) والطويل (تقليدي زوجي ومركب ودقة وتصاعدي).

البطولة تقام تحت تنظيم وإشراف الاتحاد الليبي للكرة الحديدية بمشاركة 106 لاعبين يمثلون 14 ناديًا وهي: الهلال طبرق والأفريقي درنة، والإخاء هون، وغدامس التخصصي، والصمود غدامس، ومن الزنتان الشروق والوحدة والزنتان التخصصي، والطلائع رقدالين.

ومن مدينة طرابلس الشط والشباب العربي وسيدي سليم وطارق بن زياد وغوط الشعال.

وشُكِّلت لجنة لإدارة البطولة برئاسة حامد جالوته، وعضوية عادل زكره وأميرة الزيتوني وترأس لجنة المسابقات نبيل دراويل، ولجنة التحكيم برئاسة فتحي المجدوبي.

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