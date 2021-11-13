نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل عوامل النجاح

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 نوفمبر 2021, 04:12 مساء
فريق السويحلي خلال رحلته الخارجية. (فيسبوك)

يواصل فريق كرة القدم بنادي السويحلي، معسكره الخارجي بمدينة أنطاليا التركية، استعدادًا للدوري الليبي الممتاز في نسخته الـ47.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال المدير الإداري للفريق محمد الوش «المعسكر ممتاز وحقق النجاح المطلوب والاستفادة كانت كبيرة بتوفير كل عوامل النجاح من مواصلات حديثة وإقامة ممتازة بفندق 5 نجوم ويحتوى على 5 ملاعب معشبة طبيعيًا وصالة رياضية مجهزة و5 أحواض سباحة».

وأضاف الوش: «خاض الفريق مباراتين وديتين حقق فيهما الفوز على شارمبول التركي بنتيجة عريضة (0/9) تناوب على تسجيلها محمد سويسي 3 أهداف وكايتا 3 أهداف وهدف واحد لكل من فراس شليق ومعاذ الصغير وعبدالله بن خليل، كما فاز السويحلي في وديته الثانية على منتخب الجامعات التركي بنتيجة (0/4) سجل السويحلي صهيب البوش هدفين وهدف لكل من الصغير الكانوني ومؤيد القمودي».

وأكمل الوش «يواجه فريقنا السويحلي غدًا الأحد فريق شباب نادي زنت الروسي، والثلاثاء يختتم مبارياته بلقاء منتخب مانيمار، والأربعاء سيكون يومًا مفتوحًا للفريق وراحة للتسوق بمدينة أنطاليا، والخميس تكون العودة لأرض الوطن».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لافروف يدعو إلى الانسحاب العسكري «المتوازن» من ليبيا والالتزام بجدول الانتخابات
ليبيا
دواء «واعد» يتيح تجنب الشلل
طب وصحة
تعادل مثير لمصر أمام أنغولا تقتنص به بطاقة التأهل الوحيدة في مجموعة ليبيا عن ...
رياضة عالمية
أبرز نتائج مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا
ليبيا
انتهت.. مباراة المنتخب الوطني «0-1» الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
«نحرص على تتويج المرحلة بانتخابات مقبولة النتائج».. نص كلمة المنفي في مؤتمر ...
ليبيا
قصة «غرام راديوم» غير مجرى أبحاث علاج السرطان
طب وصحة
«يوتيوب» تحجب عدد علامات عدم الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: المادة 12 «لغم» في الطريق نحو الصندوق
ليبيا
«واشنطن بوست»: هذه مكاسب ومخاوف الولايات المتحدة من الانتخابات الليبية
ليبيا
بعد 113 يوما.. الأسير الفلسطيني مقداد القواسمي ينهي إضرابه وينتزع حريته
عربى
السايح: نسبة الخطأ في إجراء العملية الانتخابية داخل ليبيا صفر%
ليبيا
خبراء وأكاديميون قلقون من احتمالات تعطيل المسار الانتخابي الليبي
ليبيا
أسترالي يستخدم سكين جيب للإفلات من فكي تمساح
منوعات
«الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
ليبيا
«رايتس ووتش»: هل يمكن إجراء انتخابات ليبية آمنة ودون إقصاء؟
ليبيا
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الأفريقي للتنمية»: نمو الاقتصاد الليبي المتوقع في 2022 سيعوض نصف خسارتها العام 2020