نتائج كبيرة للسويحلي في معسكره الخارجي بتركيا.. والوش لـ«بوابة الوسط»: توافرت كل عوامل النجاح

فريق السويحلي خلال رحلته الخارجية. (فيسبوك)

يواصل فريق كرة القدم بنادي السويحلي، معسكره الخارجي بمدينة أنطاليا التركية، استعدادًا للدوري الليبي الممتاز في نسخته الـ47.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال المدير الإداري للفريق محمد الوش «المعسكر ممتاز وحقق النجاح المطلوب والاستفادة كانت كبيرة بتوفير كل عوامل النجاح من مواصلات حديثة وإقامة ممتازة بفندق 5 نجوم ويحتوى على 5 ملاعب معشبة طبيعيًا وصالة رياضية مجهزة و5 أحواض سباحة».

وأضاف الوش: «خاض الفريق مباراتين وديتين حقق فيهما الفوز على شارمبول التركي بنتيجة عريضة (0/9) تناوب على تسجيلها محمد سويسي 3 أهداف وكايتا 3 أهداف وهدف واحد لكل من فراس شليق ومعاذ الصغير وعبدالله بن خليل، كما فاز السويحلي في وديته الثانية على منتخب الجامعات التركي بنتيجة (0/4) سجل السويحلي صهيب البوش هدفين وهدف لكل من الصغير الكانوني ومؤيد القمودي».

وأكمل الوش «يواجه فريقنا السويحلي غدًا الأحد فريق شباب نادي زنت الروسي، والثلاثاء يختتم مبارياته بلقاء منتخب مانيمار، والأربعاء سيكون يومًا مفتوحًا للفريق وراحة للتسوق بمدينة أنطاليا، والخميس تكون العودة لأرض الوطن».