دور ليبي مهم في تأهل منتخب مصر للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 نوفمبر 2021, 11:57 صباحا
مباراة ليبيا ومصر. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

انتهت الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر 2022؛ حيث فازت الغابون على أرضها ووسط جماهيرها بهدف أمام منتخب ليبيا، من ضربة جزاء سجلها مهاجمه البارز والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي بيير أوباميانغ، بينما تعادلت مصر بشق الأنفس أمام أنغولا في العاصمة لواندا بهدفين، بعد خسارة بهدفين، إلا أن محمد النني لاعب أرسنال أيضًا ومن بعده لاعب الأهلي المصري أكرم توفيق نجحا في اقتناص نقطة التعادل المهمة.

بهذا التعادل يكون منتخب مصر تأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات؛ حيث أصبح منتخب مصر رابع المتأهلين للمرحلة الأخيرة بعد منتخبات السنغال والمغرب ومالي، ورفعت مصر رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة تليها الغابون بسبع نقاط، وتأتي ليبيا في المركز الثالث بست نقاط تليها أنغولا في المركز الرابع بأربع نقاط.

لعب منتخب ليبيا دورًا محوريًا في تأهل الجار المصري، بعد أن حقَّق بداية غير مقبولة من الشارع الكروي المصري في عهد المدير الفني السابق حسام البدري الذي بدأ بفوز باهت على أنغولا من ضربة جزاء في الإسكندرية، ثم تعادل خارج الديار بصعوبة على الغابون، الأمر الذي ساهم في إقصاء البدري من تدريب «الفراعنة»، ليتم التعاقد مع البرتغالي كارولس كيروش الذي حقق الفوز ذهابًا بهدف وإيابًا بثلاثية نظيفة أمام ليبيا.

بهذين الفوزين زاد كيروش في أول ظهور له مع منتخب مصر رصيد «الفراعنة» إلى 10 نقاط؛ حيث تحول الفريق المصري من وصيف المجموعة في الجولتين الأولى والثانية إلى متصدر مع الجولتين الثالثة والرابعة بفضل الفوز على منتخب ليبيا، الذي تراجع إلى الوصافة بعد أن تعرقل أمام منتخب مصر بإيقاف رصيده عند 6 نقاط، قبل أن تشهد الجولة الخامسة تعثرًا جديدًا بالخسارة أمام الغابون، ويتحول «فرسان المتوسط» إلى المركز الثالث.

كشفت الجولة الخامسة صعوبات أمام منتخب مصر، بعد أن عجز عن الفوز خارج الديار إلا على ليبيا؛ حيث تعادل أمام الغابون ومؤخرًا أمام أنغولا، لتبقى الانتصارات داخل الأرض، ليعكس انتصارا ليبيا دورًا مفصليًا في تأهل «الفراعنة» إلى المرحلة الأخيرة بالوصول ضمن المنتخبات العشرة الكبيرة، التي سيجري لها قرعة يوم 18 ديسمبر المقبل، لتحديد مواجهات الحسم لتحديد المنتخبات الخمسة الممثلة للقارة السمراء في كأس العالم المقبل بقطر 2022.

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