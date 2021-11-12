النتائج الكاملة لجودو البراعم والأشبال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الجمعة 12 نوفمبر 2021, 05:16 مساء
بطولة الجودو. (الإنترنت)

اختتمت بصالة الجودو، بطولة البراعم والأشبال المفتوحة للجودو، بمشاركة 42 لاعبًا مثلوا أندية الشرطة وبن زيدون والوطن العربي ومركز الفرسان للناشئين ووسعاية ابديري والأولمبي وغوط الشعال.

وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

أولا: بطولة البراعم مواليد 2009 / 2010
1- وزن (- 30 كلغ براعم): تَوِّج بذهبية الوزن اللاعب مهاب الشفلو من مركز الفرسان ونال الفضية قيس الدهماني من ابن زيدون. 

2- (وزن - 34): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب صلاح شاهين من الشرطة ونال الفضية اللاعب عبدالرحمن خالد من مركز الفرسان ونال البرونزية اللاعبان أيهم الساكت من بن زيدون وفرج عبدالسلام من الترسانة.

3- وزن (- 38 براعم): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب أنس جمعة من مركز الفرسان، ونال الفضية اللاعب معتز الفروج من الوطن العربي وتَوِّج بالبرونوية اللاعب حسن حسونة من مركز ناشئ الفرسان.

4- (وزن - 50 براعم): توج باليمدالية الذهبية اللاعب الياس زقطه من ناشئ الفرسان ونال الفضية اللاعب طه دراويل من ناشئ الفرسان. 

5- (وزن - 55 براعم): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب محمد الغرياني، ونال الميدالية الفضية تميم التاجوري، وكلاهما من مركز الناشئين.

6- (وزن - 60 براعم): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب محمد همام، ونال الميدالية الفضية اللاعب عبدالسميع أبوستة، وكلاهما من وسعاية ابديري. 

ثانيا بطولة الأشبال مواليد 2007/ 2008
1- (وزن - 34 أشبال): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب عبدالمهيمن الكرماجي من وسعاية ابديري، ونال الميدالية الفضية اللاعب محمد التومي من الشرطة.

2- (وزن -38 أشبال): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب محمد الرفاعي من الشرطة، ونال الفضية اللاعب الحسين غلاب من بن زيدون، وتَوِّج بالميدالية البرونزية اللاعب أسامة حركات من ناشئ الفرسان. 

3- (وزن -42 أشبال): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب علي عيسي من مركز الناشئين، ونال الفضية اللاعب قيس العماري من غوط الشعال، وتَوِّج بالميدالية البرونزية اللاعب سند القطري من الأولمبي.

4- (وزن -46 أشبال): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب مهاب منصور من نادي الوطن العربي، ونال الميدالية الفضية اللاعب أحمد الخطري من الأولمبي، وتوج بالميدالية البرونزية اللاعبان أحمد همام من وسعاية ابديري، وحذيفة المختار من مركز الناشئين. 

5- (وزن -50 أشبال): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب أنس الورفلي من وسعاية ابديرى، ونال الميدالية الفضية اللاعب عبدالرحمن الترهوني من مركز الناشئين، ونال الميدالية البرونزية اللاعب أحمد موسى من الوطن العربي. 

6- (وزن -55 أشبال): تَوِّج بذهبية الوزن اللاعب خيري سالم من الشرطة، ونال الفضية اللاعب الصادق الزوبيك من وسعاية ابديري، ونال البرونزية اللاعبان عبدالمهيمن المعاوي من الوطن العربي وعبدالله الزروق من الترسانة. 

7- (وزن -60 كلج أشبال): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب محمد همومة من الوطن العربي. 

8- (وزن -60 أشبال): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب محمد المعاوي من نادي الوطن العربي، ونال الميدالية الفضية اللاعب أنس غلاب من بن زيدون. 

9- (وزن -66 أشبال): تَوِّج بالميدالية الذهبية اللاعب محمد القديري من نادي غوط الشعال، ونال الميدالية الفضية اللاعب عبدالله موسي من الوطن العربي.

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