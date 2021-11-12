«الفرسان» يتأهبون لمواجهتي «الغابون» و«أنغولا»

من تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي أنغولا والغابون. (الإنترنت)

استأنف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بداية من يوم الإثنين الماضي، تدريباته وتجمعه بالملعب الجانبي بالمدينة الرياضية بطرابلس، بعد إلغاء المعسكر الخارجي الذي كان مقرراً إقامته في تونس، والاكتفاء بإقامة معسكر داخلي؛ استعداداً لمباراته المقبلة ضمن الجولة ما قبل الأخيرة أمام مستضيفه المنتخب الغابوني، التي ستدور بملعب العاصمة ليبرفيل يوم غدٍ الجمعة، على تمام الساعة الخامسة مساءً، على أن يعود منتخب «الفرسان» عقب نهاية المباراة مباشرة لمواصلة تحضيراته لمواجهة ضيفه منتخب أنغولا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، ببنغازي على تمام الساعة الثالثة مساءً.

وبحسب الأنباء المتوافرة لجريدة «الوسط» فإن مغادرة المنتخب ستكون يوم التاسع من شهر نوفمبر الجاري، على أن تكون مباراة المنتخب الليبي يوم 12 مع المنتخب الغابوني، والعودة في نفس الليلة إلى بنغازي، تمهيداً لاستقبال منتخب أنغولا بملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة ظهراً.

صدارة مصرية لمجموعة ليبيا

وقبل انطلاق آخر جولتين من تصفيات المونديال لحساب تصفيات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم، «قطر 2022»، يتصدر المنتخب المصري وينفرد بصدارة لائحة ترتيب المجموعة برصيد عشر نقاط يليه المنتخب الليبي برصيد ست نقاط، ثم يحل المنتخب الغابوني ثالثاً برصيد أربع نقاط، ثم يأتي المنتخب الأنغولي في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد ثلاث نقاط.

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وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، أعلن قائمة المنتخب الليبي استعداداً للمواجهتين المقبلتين والتي ضمت 24 لاعباً منهم ستة محترفين وهم مؤيد اللافي «الوداد المغربي» والشامخ العبيدي «اتحاد طنجة المغربي»، وأنس المصراتي «وفاق سطيف الجزائري»، وحمدو الهوني «الترجي التونسي»، والسنوسي الهادي «العربي الكويتي»، ومحمد صوله «الصفاقسي».

كما ضمت القائمة ثمانية عشر لاعباً من الدوري الليبي هم: محمد نشنوش - الذي قدم اعتذاره عن تلبية الدعوة - ومعاذ اللافي، مراد الوحيشي، المعتصم صبو، سند الورفلي، علي يوسف، أحمد التربي، ناجي دراء، منصور رزق، محمد المنير، مهند إيتو، عبد الله الشريف، فيصل البدري، عمر الخوجة، محمد التوهامي يوسف، كاره، محمد زعبيه، معاذ عيسى.

ومن المقرر أن يقود مباراة أنغولا طاقم تحكيم دولي من موريتانيا بقيادة الحكم الدولي بيدا دحان بمساعدة المساعدين الدوليين بيدا حمادين والمساعد الدولي الثاني يوسف محمود، والحكم الدولي أبوعبد العزيز كحكم رابع، فيما سيتولى التونسي حساني بشير مهمة تقيم الحكام، وسيكون النيجيري محمد السنوسي مراقباً للمباراة، والمصري زكريا صابر أحمد مراقباً أمنياً، ودكتور عصام الدناع من ليبيا مراقباً طبياً.

مطالب بتوضيح أسباب الخسارة أمام مصر

وطالبت أصوات عديدة في الوسط الرياضي الليبي، اتحاد الكرة بالخروج في مؤتمر صحفي والحديث عن أسباب الخسارة أمام نظيره المصري، ذهاباً وإياباً في تصفيات كأس العالم «قطر 2022»، ومن ثم صعوبة المنافسة على بطاقة التأهل الوحيدة عن المجموعة السادسة، واعتبرت هذه الأصوات أن غياب مؤتمر صحفي من اتحاد الكرة والمدرب الإسباني خافيير كليمنتي هو هروب من المسؤولية، ورفع منتخب مصر رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة السادسة من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء، وابتعد بالصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني، ليقترب منتخب «الفراعنة» خطوة كبرى من التأهل لجولة الحسم، حيث إنه يحتاج إلى الفوز في المباراة المقبلة لضمان الصعود.

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من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل الأوجلي، أن اتحاد الكرة وفر كل شيء للمنتخب الوطني الأول قبل مباراة مصر الأخيرة في تصفيات كأس العالم، وقال الأوجلي في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا بانوراما»: «كل شيء توفر بحسب إمكانات الاتحاد، أما الأمور الفنية فليست من اختصاص مجلس الإدارة، وعدم التوفيق أمر يحصل دائماً في كرة القدم»، وأضاف الأوجلي أن «كرة القدم مشروع دولة، ونحن نعاني ظروفاً صعبة جداً، وللأسف الحكومة لم تقدم لنا شيئاً، وكل وعود رئيس الحكومة بالدعم لم تنفذ رغم لقائنا معه، ووعدنا بتوفير مقر مناسب للاتحاد الليبي لكرة القدم»، واختتم: «إن كل ما يثار من مشاكل في معسكر تركيا الأخير سندرسه في اجتماع مجلس الإدارة وسيتم دعم المنتخب».

في المقابل، انتقد المراقب والحكم السابق أحمد عاشور تعاقد الاتحاد الليبي لكرة القدم مع الإسباني خافيير كليمنتي كمدير فني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمرة الثانية، واعتبره خطأً كبيراً، وقال عاشور في تصريح خاص إلى جريدة «الوسط»: «كليمنتي لم يدرب أي منتخب أو فريق منذ سنوات، والتعاقد معه إهدار للأموال، ولم نرَ وجهاً واضحاً ومميزاً للمنتخب، خاصة في مباراة مصر ذهاباً وإياباً، ضمن تصفيات كأس العالم». واختتم عاشور حديثه قائلاً: «يجب إلغاء التعاقد معه فوراً ومحاسبة من تعاقد معه، كما يجب التعاقد مع مدرب متطور وعمره مناسب ومواكب لكرة القدم».

من تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي أنغولا والغابون. (الإنترنت)