المنتخب الوطني يصل الغابون

برزافيل عاصمة الغابون تستقبل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعدادًا لخوض مشوار تصفيات كأس العالم قطر 2022. (الإنترنت)

وصلت في ساعة متأخرة من ليلة أمس بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى مدينة برزافيل عاصمة الغابون؛ وذلك لمواجهة المنتخب الغابوني يوم غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويخوض المنتخب الوطني، اليوم تدريبًا في الفترة المسائية على ملعب المباراة في نفس توقيت المباراة.

وكان من المقرر أن يُجرى اليوم الخميس، ثاني تدريب لفرسان المتوسط في الغابون، ولكن بسبب تأخُّر وصول المنتخب يومًا واحدًا سيُكتفى بتدريب واحد فقط اليوم.

وسيعود المنتخب الوطني في نفس ليلة المباراة إلى بنغازي، تمهيدًا لاستقبال منتخب أنغولا بملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة ظهرًا.

المنتخب الوطني يتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المصري المتصدر برصيد عشر نقاط، الأقرب لخطف بطاقة التأهل الوحيدة.