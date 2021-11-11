وفد من «فيفا» يزور ملعب طرابلس والزقوزي والبوسفي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 11 نوفمبر 2021, 02:55 مساء
4 شخصيات أفريقية من الفيفا تتفقد مرافق المدينة الرياضية بطرابلس. (الإنترنت)

زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الأربعاء، المدينة الرياضية طرابلس، وتحديدًا ملعب طرابلس الدولي، لإعداد تقرير مفصَّل عن حالة الملعب.

وعلمت «بوابة الوسط» أن الزيارة تأتي من أجل خطوات تسرّع في عمليات الصيانة وتحسّن من شكل ومرافق الملاعب.

وتأتي الزيارة التي شملت ملعبي «الزقوزي، البوسيفي» أيضًا، في إطار تقديم الاتحاد الدولي لكرة القدم المساعدة الفنية والدعم لاتحادات كرة القدم المحلية.

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هذه الزيارة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ولكن مصدرها الوحيد هو مدير المدينة الرياضية بطرابلس ناصر العجمي.

وتفقد الوفد الذي يضم أربع شخصيات أفريقية مرافق المدينة الرياضية بطرابلس، وتابع وشاهد عمليات الترميم والصيانة على مرافق الملعب الرئيسي، وإضافة بعض التحسينات على مدرجات الملعب.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة طموحة من (فيفا) لإعادة الاهتمام ومتابعة بنية كرة القدم في الدول الأفريقية والدول النامية؛ من أجل مساعدتها ومدّ يد العون لها لتحسين ملاعبها وإيجاد الموارد لها، إضافة لمساعدتها بالخبرات الفنية والاستشارة من أجل تطوير كرة القدم لها وتوفير ظروف ملائمة لممارسة كرة القدم في بيئة مناسبة.

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