عبدالله الفيتوري يتوج بكأس السلام للشطرنج الخاطف

صالة نقابة المعلمين بطرابلس تشهد ختام بطولة السلام للشطرنج التي تُوج بذهبيتها عبدالله الفيتوري. (الإنترنت)

أسدل الستار بصالة نقابة المعلمين بطرابلس، على بطولة السلام للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم مكتب النشاط بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا وبالتعاون والتنسيق مع الجمعية الليبية للشطرنج، ونقابة معلمي طرابلس وبمشاركة 2 2 لاعبًا.

تُوِّج لاعب نادي الظهرة عبدالله الفيتوري بكأس وذهبية بطولة السلام للشطرنج الخاطف برصيد 8 نقاط من 9 جولات، وتُوِّج بالميدالية الفضية زميله بفريق الظهره فيصل الواعر برصيد 7 نقاط، وتُوِّج بالميدالية البرونزية اللاعب عريبي العزابي من نقابة الحديد والصلب برصيد 6.5 نقطة.

وجاء رابعًا لاعب نادي السلام محمد عقل برصيد 6 نقاط، وبكسر التعادل جاء خامسًا اللاعب فارس شعيب من مصرف ليبيا المركزي برصيد 6 نقاط، وسادسًا لاعب الشرطة أحمد الككلي بـ5 نقاط، وسابعًا لاعب شركة الكهرباء إبراهيم الشيخ برصيد 5 نقاط، وسابعًا لاعب الظهرة حاتم بومنجل برصيد 5 نقاط، وثامنًا سلطان حبارات برصيد 5 نقاط، وتاسعًا لاعب الشرطة رضا إدريس برصيد 4.5 نقطة.

يشار إلى أن بطولة السلام للشطرنج الخاطف، كانت بالنظام السويسري ومن 9 جولات بواقع 3 جولات يوميًا، والزمن 25 دقيقة لكل لاعب لإنهاء المباراة، وأدار البطولة أحمد شراطة، والحكم الرئيس سعيد زبيدة والحكم مساعد يوسف شراطة.