عمومية عربي البوكسينغ تجدد ثقتها في رئيسها باسل الشاعر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 11 نوفمبر 2021, 12:11 صباحا
الجمعية العمومية للاتحاد العربي للبوكسينغ. (الإنترنت)

جددت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للبوكسينغ في اجتماعها الانتخابي الذي عقدته بالأردن ثقتها في رئيسها الحالي  باسل الشاعر لفترة رئاسية جديدة للمره الرابعة.

وجاء التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي للاتحاد على النحو التالي: باسل الشاعر (الأردن) رئيسا، ونائبه الأول عبدالكريم الهلالي من المغرب، والعراقي  اللواء قاسم الواسطي، والجزائري رشيد نائب ثالث، والإماراتية فرح نائبا رابع.

وضمت العمومية عضوية كلا من محمد الزروق (ليبيا) ، ومنال خليل ابو ديل، (سوريا) ، ومنار البزره (سوريا) وسمير عثامنه (فلسطين)، وأحمد الوزان (البحرين).

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