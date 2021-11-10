الاتحاد يختار «ملعب المنستير» لمواجهة أنيمبا النيجيري

ملعب مصطفى بن جنات المنستير. (الإنترنت)

اختار مجلس إدارة نادي «الاتحاد»، ملعـب مصطفى بن جنات «المنستير» بتونس؛ لخوض مباراة فريق «أنيمبا» النيجيري في دور الـ 32 مكرر من كأس «الكونفدرالية» الأفريقية في الـ28 من شهر نوفمبر الجاري.

وأوقعت قرعة مباريات الدور 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ممثل الكرة الليبية فريق «الاتحاد» في مواجهة فريق «أنيمبا» النيجيري.

وتعد هذه المرة الثانية التي يواجه فيها فريق «الاتحاد» فريق «أنيمبا» النيجيري، حيث سبق أن التقى هذا الفريق خلال شهر مايو من العام 2011 ضمن الدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ووقتها أُقيمت مباراة واحدة فاصلة أسفرت عن فوز فريق «أنيمبا» النيجيري بهدف لصفر.

كما التقى بعد ذلك في الدور الـ16 الثاني من بطولة «الكونفدرالية» خلال شهر يونيو من العام 2011 فريق «سان شاين ستارز» النيجيري من مباراة واحدة فاصلة أسفرت عن فوز الفريق النيجيري بهدف لصفر.

وكانت ثالث وآخر مواجهة جمعت «الاتحاد» بفريق نيجيري العام 2018 ضمن الدور 32 الثاني من بطولة الكونفدرالية وأسفر لقاء الذهاب الأول عن فوز «الاتحاد» بهدف لصفر أحرزه اللاعب معاذ عيسى، فيما تفوق الفريق النيجيري في مباراة العودة بهدف لصفر ليحسم الفريق النيجيري بطاقة الترشح بركلات الترجيح.