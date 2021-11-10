بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى الغابون

بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى الغابون. (الإنترنت)

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، مطار معتيقة بطرابلس في طريقها إلى الغابون لمواجهة المنتخب الغابوني، يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري.

وقد التحق بالعثة في طرابلس المحترفون مؤيد اللافي ومحمد صوله وحمدو الهوني والسنوسي الهادي، فيما سيلتحق الشامخ العبيدي مباشرة من المغرب إلى الغابون.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «قطر 2022».

المنتخب الوطني يتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المصري المتصدر برصيد عشر نقاط، الأقرب لخطف بطاقة التأهل الوحيدة.

وكان من المتوقع أن تغادر الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب مساء أمس الثلاثاء، ولكن بسبب التصريحات الجوية وقانون عبور بعض الأجواء، آخر سفر المنتخب إلى اليوم.