دعوة للمنتخب الليبي باقتناص 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وفتح باب الاحتراف الأوروبي

محمد إسماعيل. (أرشيفية : الإنترنت)

دعا المدرب والمحلل محمد إسماعيل المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم لاقتناص 4 نقاط على الأقل في المباراتين الأخيريتن من تصفيات كأس العالم أمام الغابون وأنغولا.

وأكد إسماعيل في تصريحات إذاعية لراديو لبلاد، أن الهدف الآن تحسين التصنيف بعد فقدان الأمل بنسبة كبيرة في الترشُّح للدور الثاني من التصفيات.

وأوضح إسماعيل أن المنتخب الليبي بحاجة للاعبين يصنعون الفارق، داعيًا اللاعبين للاحتراف في البطولات الأوروبية لأنها أقوى من البطولات العربية، مشيدًا بتجربة اللاعب الليبي المعتصم المصراتي في الدوري البرتغالي.