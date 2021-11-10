السويحلي في أنطاليا التركية استعدادا للدوري الليبي الممتاز

فريق السويحلي في أنطاليا التركية. (فيسبوك)

يتواجد حاليًا في معسكر خارجي بمدينة أنطاليا التركية فريق كرة القدم الأول بنادي السويحلي الذي اختار من مدينة أنطاليا مكانًا لإقامة معسكره استعدادًا للدوري الليبي الممتاز الذي سينطلق في21 من نوفمبر الجاري.

ويأتي التاريخ المحدَّد لانطلاق الدوري الليبي الممتاز، بحسب آخر إعلان من جانب اتحاد كرة القدم الليبي برئاسة عبد الحكيم الشلماني، بعد سلسلة من التأجيلات التي ضربت المسابقة الكبرى مبكرًا وتسبَّبت في عدة تغييرات.

فريق السويحلي أجرى العديد من المباريات الودية المحلية بقيادة المدرب الوطني عبدالحفيظ أربيش الذي وضع خطة لإعداد الفريق بدنيًا وفنيًا خلال المعسكر الخارجي في مدينة أنطاليا، حيث من المقرَّر خوض عدة مباريات ودّية ضمن برنامج الإعداد.

فريق السويحلي في أنطاليا التركية. (فيسبوك)