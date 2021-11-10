«كاف» يصدر عقوبة كبيرة بحق الاتحاد وحارس مرماه معاذ اللافي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 10 نوفمبر 2021, 01:37 مساء
تدخل اللافي مع الهوني. (بوابة أفريقيا الرياضية)

فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عقوبة قاسية على نادي الاتحاد وحارس مرماه في الفريق الأول اللاعب معاذ اللافي وصلت إلى إيقاف الأخير ست مباريات أفريقية بجانب غرامة مالية كبيرة للاتحاد تصل إلى 20 ألف دولار.

العقوبة جاءت على خلفية المخالفة التي ارتكابها معاذ اللافي ضد لاعب الترجي الليبي حمدو الهوني في إياب الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت في تونس.

وسيحرم اللافي من اللعب مع فريقه في المباريات الأفريقية، لذا اتخذت إدارة النادي الإجراءات القانونية للطعن في العقوبة وتخفيفها إلى أربع مباريات.

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