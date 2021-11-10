الزنكولي يدعو مجلس إدارة الأولمبية الليبية للاجتماع

جانب من اجتماع مجلس إدارة الأولمبية الليبية. (فيسبوك)

وجّه الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية خالد الزنكولي الدعوة لأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية للاجتماع الذي تقرر عقده، صباح الخميس 18 نوفمبر الجاري، بقاعة اجتماعات اللجنة بشارع عمر المختار بطرابلس، وحسب رسالة الدعوة، تضمن جدول الأعمال العديد من البنود من بينها:

اعتماد محضر الاجتماع السابق، وعرض تقارير مكاتب الاستثمار والمشروعات والجوانب القانونية، وتضمنت البنود أيضًا، التأكيد على ما تم إقراره، بشأن اعتماد مقترح الدعم المطلوب من الدولة على الموازنة المقترحة للعام 2022.

أيضًا عرض الإيرادات المقترحة من استثمارات اللجنة الأولمبية وتوزيعها على الموازنة المقترحة للعام 2022، وعرض مسودة النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية، بعد مناقشته مع اللجنة الأولمبية الدولية، تمهيدًا لعرضه في الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية.

يأتي هذا بالإضافة إلى عرض مذكرة عضو مجلس الإدارة محمد أبو سيف الدعيكي، وما تتضمنه من بنود، على أن يتحدد في الاجتماع مكان وموعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية.