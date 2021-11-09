عبدالحكيم الشلماني يعلن رغبته في الترشح للبرلمان

عبدالحكيم الشلماني. (الإنترنت)

أعلن رئيس الاتحاد الليبي الحالي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رغبته في الترشح للبرلمان.

وأبدى عدد من الشخصيات الرياضية رغبتها أيضًا للحصول على مقعد في البرلمان الليبي الجديد، بعد آخر برلمان تم انتخابه في العام 2014.

وأعلن عبدالباري علون، عضو اتحاد الكرة السابق، رسميًّا، رغبته في الترشح للمنافسة على الحصول على عضوية البرلمان.

كما أعلن الطيب أميمة المرشح السابق لرئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم، ورئيس جمعية قدامى مصراتة، ترشحه للمنافسة على مقعد في البرلمان الجديد.

وبذلك تكون أكثر من عشر شخصيات رياضية أبدت رغبتها في الترشح لمجلس النواب الليبي.

عبدالباري علوان. (الإنترنت)

الطيب أميمة. (الإنترنت)