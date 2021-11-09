المنتخب الوطني يخسر أمام مصر في بطولة شمال أفريقيا للشباب

المنتخب الوطني للشباب. (الإنترنت)

وقع المنتخب الوطني للشباب، في فخ الخسارة أمام نظيره المصري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم في تونس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا.

وجاء هدف المنتخب الوطني للشباب عن طريق البديل عبدالله دخيل، الذي شارك في الشوط الثاني.

وتُقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة بعد أن اعتذر منتخب المغرب عن المشاركة في البطولة، ليتغير نظامها من المجموعتين إلى المجموعة الواحدة.

ومن المقرَّر أن يغيب المنتخب الوطني عن المشاركة في الجولة الثانية حيث سيلعب مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة. ويواجه فرسان الشباب منتخب الجزائر على ملعب قرطاج في الجولة الثالثة يوم 13 نوفمبر.