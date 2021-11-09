مصراتة تحتضن بطولة ليبيا في تنس الطاولة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 11:21 صباحا
منافسات تنس الطاولة. (إنترنت)

اختُتمت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية بمدينة مصراتة بطولة ليبيا لجميع الفئات السنية لكرة تنس الطاولة برعاية وتنظيم الاتحاد العام للعبة في ليبيا وبحضور رئيس الاتحاد محمد البوسيفي.

كما حضر عدد من أعضاء الاتحاد ولجان التحكيم والإشراف وعدد من رؤساء الاتحادات الفرعية لكرة الطاولة وعدد من رؤساء ومندوبي الأندية الرياضية المشاركة في البطولة.

وأوضح رئيس الاتحاد الفرعي لكرة تنس الطاولة بسرت، محمد الأميل، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن الترتيب العام والنتائج جاءت على النحو التالي:

فئة 11 عامًا
الترتيب الأول لعبدالرحمن محمد زينوبه بنادي بنغازي الجديدة، والترتيب الثاني عبدالله محمد بريدعة بنادي التحدي طمينة.
 
فئة 13 عامًا  
الترتيب الأول لعبدالله علي الفقي بنادي التحدي طمينة، والترتيب الثاني لمحمد عبدالكريم طاهر بنادي بنغازي الجديدة.

فئة 15 عامًا
الترتيب الأول لحسين محمد حمرانة بنادي نجوم مصراتة، والترتيب الثاني آزر عادل الغالي بنادي الجزيرة زوارة.

فئة 17 عامًا
الترتيب الأول لجمعة سعد عنانة بنادي الجزيرة زوارة، والترتيب الثاني مؤيد سامي الغالي بنادي الجزيرة زوارة.
 
فئة 19 عامًا
الترتيب الأول لحبيب سالم العجائبي بنادي التحدي طمينة، والترتيب الثاني لاوسم حسين أبوديب بنادي الجزيرة زوارة.

منافسات تنس الطاولة. (إنترنت)
منافسات تنس الطاولة. (إنترنت)
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