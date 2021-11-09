28 لاعبا في بطولة السلام للشطرنج الخاطف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 10:45 صباحا
منافسات بطولة السلام للشطرنج. (فيسبوك)

تشهد صالة نقابة المعلمين بطرابلس، اليوم الثلاثاء، بطولة السلام للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم مكتب النشاط بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا وبالتعاون والتنسيق مع الجمعية الليبية للشطرنج، ونقابة معلمي طرابلس.

يشارك 28 لاعبًا يمثلون أندية الظهرة والشرطة والنجوم والسلام ونجوم قرقارش، ونقابة الحديد والصلب، وشركة أكاكوس النفطية، ونقابة النفط، وشركة الكهرباء، والأمن الرياضي، ومصرف ليبيا المركزي.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس الجمعية الليبية للشطرنج، ومدير البطولة أحمد شراطة: «إن بطولة السلام للشطرنج الخاطف، ستقام بالنظام السويسري ومن تسع جولات، وزمن اللعب خمس دقائق لكل لاعب لإنهاء المباراة».

وأضاف شراطة «أنه يُمنع على اللاعبين استخدام أي وسيلة إلكترونية أو الاحتفاظ بأي جهاز إلكتروني خلال المباراة». يُشار إلى أنّ بطولة السلام للشطرنج الديناميكي التي اختُتمت أمس الإثنين جاءت نتائجها النهائية على النحو التالي:

تُوِّج لاعب الظهرة عبدالله الفيتوري تصنيف 1875 بأول الترتيب برصيد 8 نقاط، وجاء ثانيًا لاعب الشرطة أحمد عصمان تصنيف 1983برصيد 7.5 نقطة، وثالثًا لاعب الظهرة حاتم أبومنجل تصنيف 1506 برصيد 6 نقاط، ورابعًا لاعب نادي السلام محمد اعجيل تصنيف 1720 برصيد 6 نقاط، وخامسًا لاعب الشرطة على هنكة برصيد 6 نقاط، وسادسًا لاعب مصرف ليبيا فارس شعيب برصيد 5.5 نقطة، وسابعًا لاعب شركة الكهرباء إبراهيم الشيخ برصيد 5.5 نقطة، وثامنًا لاعب الشرطة هاني أبوشهيوة برصيد 5 نقاط، وتاسعًا لاعب نادي نجوم قرقارش عمر مسعود برصيد 5 نقاط، وعاشرًا لاعب الشرطة خالد السيوي برصيد 5 نقاط.

يُشار إلى أنّ البطولة بالنظام السويسري ومن 9 جولات، بواقع ثلاث جولات يوميًا، والزمن 25 دقيقة لكل لاعب لإنهاء المباراة، مدير البطولة أحمد شراطة، الحكم الرئيس سعيد زبيدة والحكم المساعد يوسف شراطة.

منافسات بطولة السلام للشطرنج. (فيسبوك)
منافسات بطولة السلام للشطرنج. (فيسبوك)
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