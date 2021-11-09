الأولمبي الليبي يكرم رموزه في عيد تأسيسه الـ74

شعار النادي الأولمبي. (فيسبوك)

قال عضو رابطة قدامى الرياضيين بنادي الأولمبي بالزاوية، فتحي الحراري، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «احتفالا بالذكرى 74 لتأسيس النادي الأولمبي، سيقام مساء اليوم احتفالية بمقر النادي، يُكرَّم فيها عدد من الشخصيات الرياضية من بينها رؤساء النادي السابقين عبدالحكيم كشيم، وعبدالسلام حسين، والمهندس شلابي».

وأضاف الحراري قائلا: «كما سيتم أيضًا تكريم عدد من لاعبي المنتخب الوطني من جيل السبعينيات والثمانينيات، من بينهم اللاعبون صالح صولة، وأبوبكر باني، وساسي العجيلي، وصلاح الباح، وعبدالله العمامي، وعز الدين المصراتي، ونادر كارة».