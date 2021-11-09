طنيش عضوا بالاتحاد الأفريقي للجمباز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 09 نوفمبر 2021, 10:29 صباحا
عبد المنعم طنيش. (فيسبوك)

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للجمباز في جلستها الانتخابية التي عُقدت مؤخرًا بمدينة أنطاليا على هامش كونغرس الاتحاد الدولي للجمباز، بحضور رئيس الاتحاد الليبي للجمباز عبد المنعم طنيش الذي انتُخب عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وعلى منصب الرئاسة فاز المصري دكتور إيهاب أمين بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للجمباز، بعد تغلّبه على الجزائري علي زعتر، والذي شغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة.

وفي انتخابات عمومية دولية للجمباز، جدّدت الثقة في الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للجمباز، الياباني موريناري واتانابي لفترة رئاسيه جديدة حتى العام 2024 بعد حصوله على 81 صوتًا، مقابل 47 لمنافسه الوحيد على المنصب، الأذربيجاني فريد غايبوف.

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