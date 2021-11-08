أندية الممتاز تخوض مباريات ودية استعدادا لانطلاق الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 10:47 مساء
مباراة ودية بين «الأهلي بنغازي» أمام «الوحدة العربية». (الإنترنت)

أجرت بعض أندية الدوري الممتاز مباريات ودية خلال هذه الأيام، وذلك استعدادًا لانطلاق الدوري الليبي الممتاز، الذي سينطلق في الـ21 من نوفمبر الجاري.

وخاض فريق «الأخضر» مباراة ودية مع نظيره «المنار» انتهت بالتعادل الإيجابي، بنتيجة ثلاثة أهداف لك فريق.

ولعب فريق «الأهلي بنغازي» مباراة ودية أمام «الوحدة العربية» وفاز بنتيجة ثقيلة وصلت إلى تسعة أهداف دون رد.

وسجل أهداف «الأهلي بنغازي» هيثم الجويني ثلاثة أهداف، وفاضل سلامة هدفين، وحسين طقطق وحامد الثلبة، وأكرم الزوي، وعلي مرعي، هدفًا لكل منهم.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة اللقاء الودي الذي جمع فريق «المحلة» وضيفه «المدينة» ضمن استعدادات الفريقين للدوري الممتاز.

وأضاع «المحلة» ركلة جزاء في الشوط الأول عن طريق مهاجمه أحمد زكي.

فيما فاز فريق «الهلال» وديًّا على فريق «البرنس» بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف.

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