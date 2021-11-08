بالصور.. المنتخب الوطني يبدأ تدريباته لمباراتي الغابون وأنغولا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 09:37 مساء
المنتخب الوطني يبدأ تدريباته لمباراتي الغابون وأنغولا. (المركز الإعلامي)

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم، أول تدريباته بملعب علي الزقوزي، تأهبًا لمباراتي الغابون وأنغولا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم «قطر 2022».

ويغادر المنتخب الوطني، غدًا الثلاثاء، إلى الغابون على أن تكون مباراة المنتخب الليبي يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من الشهر الجاري، مع المنتخب الغابوني.

ويعود المنتخب الوطني في نفس الليلة إلى بنغازي، تمهيدًا لاستقبال منتخب أنغولا بملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة ظهرًا.

المنتخب الوطني يتواجد حاليًا في المركز الثاني برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المصري المتصدر برصيد عشر نقاط، الأقرب لخطف بطاقة التأهل الوحيدة.

المنتخب الوطني يبدأ تدريباته لمباراتي الغابون وأنغولا. (المركز الإعلامي)
المنتخب الوطني يبدأ تدريباته لمباراتي الغابون وأنغولا. (المركز الإعلامي)
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