عبدالله الفيتوري بطلا لشطرنج السلام

جانب من منافسات الشطرنج الليبي. (الإنترنت)

أُسدل الستار اليوم، بصالة نقابة المعلمين بطرابلس، على بطولة السلام الثانية للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم مكتب النشاط بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا، وبالتعاون والتنسيق مع الجمعية الليبية للشطرنج، ونقابة معلمي طرابلس وبمشاركة 28 لاعبا مثلوا أندية الظهرة والشرطة والنجوم والسلام ونجوم قرقارش، ونقابة الحديد والصلب، وشركة أكاكوس النفطية، ونقابة النفط، وشركة الكهرباء، والأمن الرياضي، ومصرف ليبيا المركزي.

وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

توج لاعب الظهرة عبدالله الفيتوري تصنيف 1875، بأول الترتيب برصيد 8 نقاط، وجاء ثانيًا لاعب الشرطة أحمد عصمان تصنيف 1983 برصيد 7.5 نقطة، وثالثًا لاعب الظهرة حاتم أبومنجل تصنيف 1506 وبرصيد 6 نقاط، ورابعًا لاعب نادي السلام محمد اعجيل تصنيف 1720 وبرصيد 6 نقاط، وخامسًا لاعب الشرطة على هنكه برصيد 6 نقاط، وسابعًا لاعب مصرف ليبيا فارس شعيب برصيد 5.5 نقطة، وسابعًا لاعب شركة الكهرباء إبراهيم الشيخ برصيد 5.5 نقطة، وثامنًا لاعب الشرطة هاني ابوشهيوه برصيد 5 نقاط، وتاسعًا لاعب نادي نجوم قرقارش عمر مسعود برصيد 5 نقاط، وعاشرًا لاعب الشرطة خالد السيوى برصيد 5 نقاط.

يشار إلى أن البطولة بالنظام السويسري ومن 9 جولات، بواقع ثلاث جولات يوميًّا، والزمن 25 دقيقة لكل لاعب لإنهاء المباراة، وجاء مدير البطولة أحمد شراطة، والحكم الرئيس سعيد زبيدة، والحكم المساعد: يوسف شراطة.