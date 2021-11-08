سبورتنغ براغا يسقط بسداسية أمام بنفيكا في الدوري البرتغالي بمشاركة المعتصم المصراتي

مباراة سبورتنغ براغا و بنفيكا. (إنترنت)

سقط فريق «سبورتنغ براغا» بمشاركة المحترف الليبي المعتصم المصراتي الذي حصل على إنذار أمام «بنفيكا» الذي استعاد توازنه في الدوري البرتغالي لكرة القدم، بعد أن أمطر شباك ضيفه «براغا» بنتيجة قاسية (6-1) في ختام الجولة الـ11 من المسابقة.

وعلى ملعب «النور» في لشبونة، انقض «النسور» على المباراة منذ البداية وحتى النهاية، حيث باغتوا الفريق الضيف بهدف مبكر بعد دقيقتين عن طريق المدافع الإسباني أليكس غريمالدو، وجاء رد «براغا» في الدقيقة 12 بهدف التعادل عن طريق ريكاردو هورتا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ولكن جاء العقاب قاسيًا من لاعبي «بنفيكا» بثلاثة أهداف تألق فيها رافا سيلفا بهدفين في الدقيقتين 42 و45، والمهاجم الأوروغواياني الشاب داروين نونييز.

وفي الشوط الثاني، أجهز «بنفيكا» على منافسه تمامًا بهدفين تكفل بتسجيلهما الدولي البرازيلي إيفرتون سواريس في الدقيقتين 52 و59، وضرب «بنفيكا» أكثر من عصفور بهذه النتيجة العريضة، حيث إنه استعاد توازنه سريعًا في المسابقة بعد تعادله الإيجابي بهدف أمام «إشتوريل» في الجولة الماضية.

كما أن الفريق واصل تضييق الخناق على غريميه التقليديين «بورتو» و«سبورتنغ لشبونة»، حيث حافظ على فارق النقطة معهما في الصدارة، حيث يمتلك 28 نقطة، مقابل 29 للفريقين، وكان «بورتو» واصل سلسلة انتصاراته في الدوري بفوز كبير أيضًا خارج ملعبه على «سانتا كلارا» بثلاثية نظيفة، سجلها سرجيو أوليفير، ولويس دياز ثنائية في الدقيقتين 46 و77، بينما فاز «لشبونة» خارج ملعبه أيضًا على باسوش فيريرا بثنائية نظيفة.