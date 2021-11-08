شمال أفريقيا يهدي إسناد أول بطولة لليبيا بعد رفع الحظر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 02:37 مساء
منتخب الشباب الليبي. (فيسبوك)

اختار اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم ليبيا لاستضافة بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات الأولمبية في شهر ديسمبر المقبل، والمرشحة للتصفيات الأفريقية المقبلة.

وبدأت دول شمال أفريقيا الدخول في معسكرات ودية تحضيرية للاعبين من مواليد 2001 استعدادًا للبطولة، وستكون البطولة هي الأولى التي تستضيفها ليبيا بعد رفع الحظر عن ملاعبها.

وسيكون بعدها بأشهر قليلة بطولة كأس العرب للمنتخبات الأولمبية في شهر مارس المقبل، ومن المحتمل أن يكون قوام المنتخب الأولمبي من منتخب الشباب الأخير والذي يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين.

منتخب الشباب الليبي. (فيسبوك)
شعار البطولة المقرر تنظيمها في ليبيا. (فيسبوك)
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