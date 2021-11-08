بطولة مصراتة في الفروسية لقفز الحواجز تستعد للانطلاق

شعار بطولة الفروسية. (فيسبوك)

تتواصل الاستعدادات لانطلاق بطولة مصراتة للسلام في الفروسية والتي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين بمدينة مصراتة تحت إشراف الاتحاد العام للفروسية وبرعاية الاتحاد الفرعي للمنطقة الوسطى.

وقد أصدر الاتحاد العام لائحة المشاركة في البطولة، وستكون مباريات اليوم الأول الجمعة 12 نوفمبر، للفئة (ج) بخروج المخطئ عن ارتفاع 90 -145، والفئة (ب) عن ارتفاع 105- 110، والفئة (أ) عن ارتفاع 115- 120.

أما مباريات اليوم الثاني 13 نوفمبر، الفئة (ج) عن ارتفاع 95 -100، والفئة (ب) عن ارتفاع 110 -115، والفئة (أ) جولتين الارتفاع 120 – 175.