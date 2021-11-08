تغيير مفاجئ يضع منتخب ليبيا في مواجهة مصر ببطولة شمال أفريقيا للشباب (صور)

تدريبات المنتخب الوطني الليبي للشباب. (فيسبوك)

يواصل المنتخب الوطني الليبي للشباب تحضيراته بالعاصمة التونسية تونس؛ استعدادًا لمواجهة منتخب مصر غدًا الثلاثاء بالجولة الأولى من بطولة شمال أفريقيا للشباب.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، حيث سيلعب الفريق أربع مباريات أمام كل من مصر وتونس والجزائر وموريتانيا.

وكان من المُقرَّر أن تقام البطولة بنظام المجموعتين في البداية قبل انسحاب منتخب المغرب، حيث كان المنتخب الوطني في المجموعة الأولى مع تونس والجزائر.

وبعد انسحاب المغرب؛ قرَّرت اللجنة المنظمة للبطولة خوض كل منتخب أربع مباريات حيث تدور منافسات البطولة في شكل بطولة مُصغّرة من خمس جولات، أيام 9 و11 و13 و15 و17 نوفمبر الجاري.

وستكون مباريات المنتخب الوطني على النحو التالي: المباراة الأولى أمام المنتخب المصري غدًا الثلاثاء، والمباراة الثانية أمام الجزائر يوم 13 نوفمبر، تليها مواجهة تونس يوم 15، وأخيرًا مواجهة موريتانيا يوم 17 نوفمبر.

تدريبات المنتخب الوطني الليبي للشباب. (فيسبوك)

تدريبات المنتخب الوطني الليبي للشباب. (فيسبوك)