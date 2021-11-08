اتحاد الجودو ينظم بطولة تنشيطية للبراعم والأشبال

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 08 نوفمبر 2021, 01:58 مساء
منافسات الجودو في ليبيا. (صفحة الاتحاد الليبي للجودو عبر فيسبوك)

ينظم الاتحاد الليبي للجودو، اليوم الإثنين، بطولة تنشيطية للبراعم والأشبال بصالة المنتخبات بالمدينة الرياضية بطرابلس.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، قال الأمين العام لاتحاد الجودو الليبي، عبدالسلام الشفلو، «بطولة البراعم مستهدف لها مواليد 2010/2009 وستكون المنافسات في الأوزان -30، -34، -38، -42، -46، -50، -55، -60، +60 كلغ».

وأضاف: «الأشبال مواليد 2008/2007، سيكون التنافس في 9 أوزان وهي، - 34، -38، -42، -46، -50، -55، -60، -66، +66 كلغ».

وأختتم الشفلو قائلا: «البطولة ستكون على فترتين، المنافسات التمهيدية صباحًا والنهائيات والتتويج مساءً».

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