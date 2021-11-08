حمزة الغرياني يتوج بكأس الجامعات الليبية للشطرنج (صور)

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)

أُسدل الستار أمس الأحد، بمدينة ودان جنوب ليبيا على بطولة الجامعات الليبية للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شهدت مشاركة 32 لاعبًا مثلوا 16 جامعة.

تساوى على الترتيب الأول ثلاثة لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم، وبتطبيق قاعدة كسر التعادل، جاء الترتيب النهائي للبطولة ليشهد تتويج اللاعب حمزة الغرياني من جامعة البيضاء بكأس البطولة والميدالية الذهبية + شاشة كبيرة الحجم + هاتف محمول.

وتُوِّج اللاعب محمد السوري من جامعة طرابلس بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية + شاشة متوسطة الحجم + هاتف محمول، كما تُوِّج اللاعب محمد إدريس من جامعة سبها بكأس الترتيب الثالث والميدالية البرونزية + شاشة + هاتف محمول.

وجاء رابعًا اللاعب علي السوري من جامعة الزاوية بـ5 نقاط، وخامسًا اللاعب علي الصادق من جامعة صبراتة برصيد 5 نقاط.



حفل التتويج

في ختام البطولة أُقيم حفل التتويج بحضور مدير إدارة النشاط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دكتور موسى العماري، وعميد جامعة الجفرة دكتور يوسف أبوبكر يوسف، ومدراء النشاط للجامعات الـ16 المشاركة، ووُزِّعت فيه الكؤوس.

حفل مدينة سوكنة

وفي المساء وباستضافة كريمة من أهل مدينة سوكنة، أُقيم حفل عشاء للفرق المشاركة، وضيوف البطولة بمتنزه سوكنة السياحي، وأعقبه حفل فني ساهر، أحيته فرقة سوكنة، وقُدِّمت فيه العديد من الأعمال الفنية، من التراث الليبي الأصيل، نالت إعجاب واستحسان الجميع.

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)

جانب من بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (صفحة جامعة الجفرة عبر فيسبوك)