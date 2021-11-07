اتحاد الطائرة يعيد تشكيل لجنة الحكام ومكتبه الإعلامي قبل انطلاق المنافسات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 نوفمبر 2021, 03:00 مساء
منافسات الكرة الطائرة في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك قراران، بإعادة تشكيل لجنة التحكيم العامة، والمكتب الإعلامي بالاتحاد.

وتشكلت لجنة التحكيم العامة برئاسة علي محمد المكشالي وعضوية عبدالحكيم رمضان امحمد وعلي عبدالجليل القاضي وفتح الله عبد الهادي الروياتي وإدريس عبدالله عبد الدايم.

أما المكتب الإعلامي بالاتحاد فتشكل برئاسة عيد إدريس، وعضوية فرج علي الفرجاني وصلاح عبدالسلام وخليل اعبيد وفرج علي الأعوج وأنا ميلود الطوباشي ومحمد محمد اللافي وإبراهيم بشير زايد.

يشار إلى أن الدوري الليبي الجديد للكرة الطائرة، سينطلق في 15 نوفمبر الجاري، بمشاركة 14 فريقًا موزعة على ثلاث مجموعات.

وتضم المجموعة الأولى: «النصر» و«الأهلي بنغازي» و«المروج» و«الهلال»، بينما اعتذر نادي «البراق»، وفي الأسبوع الأول، يلتقي «الأهلي بنغازي» مع «المروج»، و«الهلال» مع «النصر».

وتضم المجموعة الثانية: «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الأفريقي زليتن» و«البشائر» (التصدي سابقاً)، بينما اعتذر «تحدي مصراتة» عن عدم المشاركة، وفي الأسبوع الأول يقام ديربي مدينة مصراتة، ويجمع الجارين «السويحلي» و«الاتحاد المصراتي»، و«البشائر» يلتقي «الأفريقي زليتن».

وتضم المجموعة الثالثة: «الجزيرة» و«أساريا» و«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«الوحدة الويفات»، والوافد الجديد لدوري الدرجة الأولى، نادي «العروبة» بالعجيلات، وفي الأسبوع الأول يلتقي «العروبة» مع «الأهلي طرابلس»، و«أساريا» يتبارى مع «الوحدة الويفات»، و«الاتحاد» يواجه «الجزيرة».

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