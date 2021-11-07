«طبرق» يتوج بكأس بطولة الوحدة للرماية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 نوفمبر 2021, 02:51 مساء
منافسات بطولة الوحدة للرماية. (فيسبوك)

اختُتمت، أمس السبت، بمدينة الزنتان بطولة نادي الوحدة للرماية في نسختها الرابعة، التي تواصلت على مدار يومين، بمشاركة 58 راميًا، مثلوا 18 ناديًا من مختلف المدن الليبية، وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

شيوه يتوج في فئة الناشئين
توج ببطولة فئة الناشئين صنف (التراب) الرامي محمد شيوه من نادي «نجوم قرقارش»، ونجح في إصابة 12 من 25، وجاء ثانيًا بسكال عادل من نادي «زوارة» للرماية ونجح في إصابة 9 أطباق، وثالثًاأبوبكر كشيم من نادي «نجوم قرقارش» وأصاب بنجاح 7 أطباق.
 
أكرم محمد بطلًا للكبار
توج ببطولة الكبار (تراب) الرامي أكرم محمد من نادي «الرماية طبرق»، نجح في إصابة 40 طبقًا من 50، وجاء ثانيًا عاطف النعاس من نادي «اتحاد الخمس»، ونحج في إصابة 38 طبقاً، وثالثا أكرم الجالي من نادي «الرماية طبرق»، نجح في إصابة 36 طبقاً.

طبرق بطلًا للكبار
وعلى مستوى الفرق توج بأول الترتيب نادي «الرماية طبرق» برصيد 47 رمية ناجحة، وجاء «اتحاد الخمس» ثانيًا برصيد 46 رمية ناجحة، ونادي «الشرطة» ثالثًا بـ38 رمية ناجحة.

منافسات بطولة الوحدة للرماية. (فيسبوك)
منافسات بطولة الوحدة للرماية. (فيسبوك)
منافسات بطولة الوحدة للرماية. (فيسبوك)
منافسات بطولة الوحدة للرماية. (فيسبوك)
منافسات بطولة الوحدة للرماية. (فيسبوك)
منافسات بطولة الوحدة للرماية. (فيسبوك)
منافسات بطولة الوحدة للرماية. (فيسبوك)
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