32 لاعبا في شطرنج الجامعات بودان

جانب من منافسات الشطرنج في ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بصالة كلية القانون بجامعة الجفرة، بمدينة ودان جنوب ليبيا، بطولة الجامعات الليبية للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 32 لاعبًا يمثلون 16 جامعة ليبية.

وبعد الجولة الرابعة باتت الصدارة وبالعلامة الكاملة للاعب محمد إدريس من جامعة سبها برصيد 4 نقاط من 4 جولات، وأقرب الملاحقين الشقيقان محمد السوري من جامعة طرابلس، وعلي السوري من جامعة الزاوية برصيد 3.5 نقطة لكل منهما، ورابعًا علي الصادق من جامعة صبراتة برصيد 3 نقاط، وخامسًا معتز الطاهر عيسى من جامعة مصراتة برصيد 3 نقاط.

يذكر أن البطولة من 7 جولات، وفي أهم مباريات الجولة الخامسة لقاء المتصدرين محمد إدريس من جامعة سبها مع محمد السوري من جامعة طرابلس في الطاولة «1»، وعلي السوري من جامعة الزاوية مع علي الصادق من جامعة صبراتة على الطاولة «2»، ومعتز الطاهر من جامعة مصراتة مع حمزة الناجي من جامعة البيضاء.

يتولى إدارة مباريات البطولة، الحكام السوري الحراري وحميدة بلهود وصلاح فطيس وسالم أبوخذير.