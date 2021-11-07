32 لاعبا في شطرنج الجامعات بودان

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 نوفمبر 2021, 02:46 مساء
جانب من منافسات الشطرنج في ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بصالة كلية القانون بجامعة الجفرة، بمدينة ودان جنوب ليبيا، بطولة الجامعات الليبية للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة 32 لاعبًا يمثلون 16 جامعة ليبية.

وبعد الجولة الرابعة باتت الصدارة وبالعلامة الكاملة للاعب محمد إدريس من جامعة سبها برصيد 4 نقاط من 4 جولات، وأقرب الملاحقين الشقيقان محمد السوري من جامعة طرابلس، وعلي السوري من جامعة الزاوية برصيد 3.5 نقطة لكل منهما، ورابعًا علي الصادق من جامعة صبراتة برصيد 3 نقاط، وخامسًا معتز الطاهر عيسى من جامعة مصراتة برصيد 3 نقاط.

يذكر أن البطولة من 7 جولات، وفي أهم مباريات الجولة الخامسة لقاء المتصدرين محمد إدريس من جامعة سبها مع محمد السوري من جامعة طرابلس في الطاولة «1»، وعلي السوري من جامعة الزاوية مع علي الصادق من جامعة صبراتة على الطاولة «2»، ومعتز الطاهر من جامعة مصراتة مع حمزة الناجي من جامعة البيضاء.

يتولى إدارة مباريات البطولة، الحكام السوري الحراري وحميدة بلهود وصلاح فطيس وسالم أبوخذير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لماذا يرفض جورج كلوني نشر صور طفليه؟
ثقافة وفن
مصدر أمني: الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي جرى بثلاث طائرات مسيرة أسقطت ...
عربى
مجلس الوزراء يرد على قرار «الرئاسي» إيقاف المنقوش
ليبيا
5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
جريدة «الوسط»: انطلاق السباق نحو «الصندوق».. وقانون الانتخاب رهين الخلاف
ليبيا
المشري يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في قوانين الانتخابات أمام الدائرة ...
ليبيا
«فورد» تستعد لإطلاق منافس لسيارات F150 الجبارة (فيديو)
سيارات
مواطنون ينتقدون قرار تحديد أسعار السلع الأساسية ويعرضون مقترحات لتحقيق توازن
ليبيا
مصادر لـ«بوابة الوسط»: الدبيبة يكلف أبوجناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح ...
ليبيا
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
قفزة أسعار الطاقة عالميا تعوض تأخر زيادة الإنتاج الليبي
ليبيا
بايدن يكلف نائبته بتمثيل واشنطن في مؤتمر باريس بشأن ليبيا
ليبيا
واشنطن توضح أسباب إدراج الليبيين في قائمة «الجنسيات المشردة»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتعد عن شاشة الكمبيوتر لهذه المسافة