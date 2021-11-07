تكليف جديد للمحاضر الدولي في الكرة الطائرة رزق الشيباني بعد نجاح دورة طرابلس

رزق الشيباني. (فيسبوك)

اختُتمت بمدينة غريان الدورة التدريبية في الكرة الطائرة للاعبي ومدرسي التربية البدنية تحت إشراف الاتحاد الفرعي بالجبل الغربي.

أشرف على الدورة الخبير الدولي في لعبة الكرة الطائرة، المحاضر رزق الشيباني، وهي الدورة الثانية التي يقيمها الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، بعد نجاح الدورة اﻷولى في مدينة طرابلس.

وتلقى المحاضر الدولي رزق الشبياني رسالة شكر وتقدير من الاتحاد العام الليبي للكرة الطائرة، مع تكليفه أيضًا التعاون مع المنطقة الثالثة عبر إلقاء محاضرات وإقامة دورات لإعداد المدربين الذين لا يحملون الشهادات الدولية للمدربين؛ بهدف تسهيل مهمة عمل مدربي الكرة الطائرة الليبية مستقبلًا.

خطاب اتحاد الكرة الطائرة. (فيسبوك)