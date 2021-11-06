نشنوش يسجل حدثا نادرا مع منتخب ليبيا لأول مرة منذ 10 أعوام لصالح «الأهلي طرابلس»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 06 نوفمبر 2021, 05:17 مساء
محمد نشنوش. (أرشيفية : الإنترنت)

على الرغم من دعوته من قبل الإسبانى خافيير كليمنتي المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، إلا أن الحارس الدولي محمد نشنوش قدم اعتذارًا عن عدم الانضمام إلى قائمة «فرسان المتوسط» التي ستواجه منتخب الغابون في ليبرفيل في الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري، ثم أنغولا في بنغازي فى السادس عشر من الشهر ذاته.

يأتي هذا في إطار آخر جولتين (الخامسة والسادسة)، ضمن تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022»، ليفضِّل نشنوش الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة، رغم مساهمته ومشاركته في المباريات السابقة بنفس التصفيات، وكان آخر ظهور له أمام منتخب مصر المتصدر برصيد عشر نقاط، ذهابًا في الإسكندرية، وإيابًا في بنغازي، بينما يأتي منتخب ليبيا وصيفًا برصيد ست نقاط.

كما ظهر نشنوش أمام كل من الغابون وأنغولا، ليفضِّل إفساح الفرصة أمام الحارس البديل الثاني معاذ اللافي أو مراد الوحيشي، ومن ثم التفرغ لمباريات فريقه «الأهلي طرابلس»، الذي ينتظر أن يشارك في الدور الـ32 مكرر من بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية أمام فريق «الملعب» المالي.

ويدور لقاء الذهاب الأول في العاصمة المالية باماكو، فيما سيخوض الفريق موقعة الحسم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، وكان نشنوش شارك مع فريقه «الأهلي طرابلس» في مواجهتي «حي الوادي نيالا» السوداني ثم مواجهة «بيشارا» التنزاني.

يذكر أن الدولي محمد نشنوش يحرس شباك المنتخب الليبي الأول منذ العام 2012 وحتى الآن، وتوج معه ببطولة الـ«شان» العام 2014 بجنوب أفريقيا، أشهر بطولة لـ«فرسان المتوسط»، ولم يغب إلا في مناسبات قليلة، بسبب الإصابة، حيث حافظ على مكانه كحارس أساسي للمنتخب الوطني الأول على مدى قرابة عشر سنوات متتالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 تحديات كبرى تواجه تشافي في معركته نحو إعادة مجد «برشلونة»
رياضة عالمية
بيليه ومارادونا شاهدان على تاريخ «المدينة» العريق في 68 عاماً
رياضة محلية
فوضى طويلة على طرقات لوس أنجلوس.. ما السبب؟
منوعات
انطلاق مؤتمر الصيرفة الإسلامية برعاية «المركزي» بنغازي (صور)
ليبيا
الأهلي يسقط الزمالك بأرقامه بنتيجة مدوية في الدوري المصري
رياضة عالمية
الابيضاض يسيطر على الحاجز المرجاني العظيم
علوم وتكنولوجيا
واشنطن تعد بحل لغز «هافانا» الذي يصيب دبلوماسيين أميركيين
دولى
هروب عدد من ركاب طائرة بعد هبوط اضطراري في مطار إسباني
دولى
بعد رصد إصابات بـ«الملاريا».. إرسال فريق للتحقيق الوبائي إلى الجفرة وسوكنة وسبها
ليبيا
تراجع سعر اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى في 15 شهرا
اقتصاد
بالصور: يوم ترفيهي لأطفال مرضى السكري في طبرق
ليبيا
«ناسا» تحول فيلم «أرماغيدون» إلى حقيقة
علوم وتكنولوجيا
من مهرجان هون إلى العالم: «كلنا شعب واحد»
ثقافة وفن
حيثيات تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة بأميركا ضد المشير حفتر
ليبيا
إدانة بريجيت باردو بتهمة إهانة مواطني «لا ريونيون»
ثقافة وفن
تنسيق الملابس ذات الرقبة العالية
أناقة وجمال
«فايزر»: أقراص علاج فيروس «كوفيد-19» فعالة بنسبة 89% في منع وفاة المصابين أو ...
دولى
السماح لـ«متفرجين» بحضور تشريح جثة مقابل 500 دولار
منوعات
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: سيارة عائلية من «هيونداي»