10 أندية تعرقل انطلاق الدوري الممتاز.. وتأجيل جديد لـ21 نوفمبر

الأهلي بنغازي في مباراة ودية. (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

لم يسفر اجتماع اتحاد كرة القدم الليبي ولجنة المسابقات بالاتحاد، الإثنين الماضي، مع عشرة أندية من المجموعة الثانية عن أي قرار جدي لانطلاق الدوري بصورة طبيعية، وجاء الخلاف، بسبب ملاعب الأندية وقرار لجنة المسابقات باختيار أندية معينة والتغاضي عن أندية أخرى، رغم أن لجنة تفقد الملاعب اعتمدت هذه الملاعب، ومن بينها ملعب «الأهلي طرابلس» و«أبوسليم»، وبحسب تصريح لرئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني، فإن الأندية تطالب بأن تلعب مباريات الدوري في الملاعب الخاصة بها، لكنها لا تريد أن تتحمل المسؤولية بعدم تقديم الضمانات الأمنية ولا التنظيمية ولا الإدارية لاتحاد الكرة.

وبحسب المعلومات التي خرجت من الاجتماع، فإن لجنة تنظيم المسابقات ستحيل أمر إقامة الدوري الممتاز لمجلس إدارة اتحاد الكرة نظراً لعدم توافق الأندية خلال هذا الاجتماع، وتأجيل انطلاق الدوري إلى يوم 21 نوفمبر الجاري، وسوف يكون اجتماع اتحاد الكرة المقبل، وسبق وتم تأجيل انطلاق الدوري عدة مرات وآخر المواعيد كان الانطلاق في الأول من شهر نوفمبر الجاري.

ويشارك في دوري الموسم الجديد 20 فريقاً مقسمة على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية «الأهلي بنغازي» و«النصر» و«الهلال» و«التحدي» و«الأخضر» و«شباب الجبل» و«الصداقة» و«دارنس» و«خليج سرت» و«التعاون»، وتضم المجموعة الثانية أندية «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«المدينة» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«الخمس» و«الأولمبي» و«الشط» و«المحلة» و«أبوسليم».

وبحسب قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم فإن شكل الدوري سيكون 20 فريقاً مقسماً على مجموعتين من مرحلتي ذهاب وإياب وتتأهل ثلاث فرق عن كل مجموعة إلى الدور السداسي في المرحلة الثانية، صاحب الترتيب الأخير من كل مجموعة يهبط مباشرة إلى الدرجة الأدنى وصاحب الترتيب ما قبل الأخير يخوض تصفيات البقاء، ليصبح الهبوط رسمياً للدرجة الأدنى لصاحب الترتيب العاشر والأخير في كل مجموعة، ويخوض المتحصلان على الترتيب التاسع في كل مجموعة مباراة مع صاحب الترتيب الثاني من دوري الصعود بالدوري الدرجة الأولى لتحديد الفريقين اللذين سيكونان ضمن فرق الممتاز في الموسم الجديد.

في الوقت نفسه، أكد مصدر بلجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباريات الأندية المشاركة في القسم الممتاز في نطاق الاتحاد الفرعي طرابلس، ستجرى على ملاعب محايدة إلى حين جاهزية ملعب طرابلس، وأوضح المصدر أن هذا القرار يأتي عملاً بالمادة «7» من قرار مجلس إدارة الاتحاد رقم 79 لسنة 2021، والأندية هي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» و«المدينة» و«المحلة» و«الشط» و«أبوسليم»، كما أن الملاعب التي تم اعتمادها بالمنطقة الغربية هي ملاعب «الخمس» و«أبوسليم» و«الزاوية» و«صرمان» و«صبراتة» و«مصراتة».

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كما صدر عن الاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم 82 لسنة 2021 بشأن اعتماد الملاعب الرياضية، وجاء في مادته الأولى: تعتمد الملاعب التالية لإقامة مباريات جميع المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي 2021 - 2022، والملاعب المعتمدة هي: «الزاوية» و«صرمان» و«صبراتة» و«مصراتة» و«علي الزقوزي» و«الخمس» و«بنينا» و«أجدابيا» و«المرج» و«القبة» و«درنة»، بالإضافة إلى ملعب «ترهونة»، بعد إجراءات الصيانة.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الأولى على النحو التالي: «الهلال» يلتقي «التعاون»، و«التحدي» يلتقي «الأخضر»، و«شباب الجبل» يلتقي «الصداقة»، و«دارنس» يلتقي «النصر»، و«خليج سرت» يلتقي «الأهلي بنغازي»، بينما جاءت مباريات الأسبوع الأول في المجموعة الثانية كالتالي: «الأهلي طرابلس» يلتقي «الشط»، و«أبوسليم» يلتقي «الاتحاد»، و«الخمس» يلتقي «المحلة»، و«السويحلي» يلتقي «الاتحاد المصراتي»، و«المحلة» يلتقي «الأولمبي».

صورة ضوئية من العدد رقم 311 لجريدة الوسط