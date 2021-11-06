بيليه ومارادونا شاهدان على تاريخ «المدينة» العريق في 68 عاماً

بيليه أثناء زيارته إلى ليبيا. (أرشيفية : الإنترنت)

صادف يوم الجمعة الماضي، الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر المنقضي، مرور 68 عاماً على تأسيس نادي «المدينة»، النادي والقلعة الحصينة، إحدى أبرز المدارس الكروية وأعرقها والتي لها جذورها في الحركة الرياضية في ليبيا، الذي يعود تاريخ إشهاره وتأسيسه إلى العام 1953.

العلامة الكاملة

مسيرة طويلة حافلة لفريق الكرة العتيد بنادي «المدينة»، التي لم تغب عنها شمس دوري الأضواء. «المدينة» الفريق الوحيد الذي سجل مشاركته في جميع نسخ المسابقة الكروية، منذ أول موسم رسمي ولم يسجل غيابه في أي موسم من المواسم الطويلة الماضية، وبالتالي نال العلامة الكاملة في عدد مرات تواجده في دوري الأضواء.

أبناء «المدينة»، الفريق الأبيض والأسود، ومنذ مشاركتهم الأولى في أول موسم رسمي نالوا اللقب في ثلاث مناسبات، ولقب الوصيف مرتين، إلى جانب تأهله للمربع الذهبي مرات عدة.

مواسم الحصاد

كان الموسم الكروي 75 – 76 هو موسم الحصاد، فكان موسماً بهيجاً للفريق العريق، تألق نجومه تحت أنظار الأسطورة البرازيلية بيليه الذي حضر إحدى مبارياته بملعب طرابلس الدولي أمام فريق «الأهلي ببنغازي» العام 1975.

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وحقق الفريق بطولته الأولى وتوج باللقب الأول في تاريخه في الموسم الرياضي 75 - 76 وبقيادة المدرب البلغاري، بيتر تيدوروف.

التتويج الثاني عبر أشهر نهائي

نال «المدينة» اللقب الثاني في الموسم الرياضي 82 – 83، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «الأهلي طرابلس» بهدفين لهدف ليتوج باللقب الثاني في تاريخه بقيادة مدربه الوطني فرحات سالم، وليتوج نجمه وهدافه وقائد الفريق نوري السري بلقب هداف الموسم برصيد 17 هدفاً، وهي المرة الرابعة التي يتوج بها بلقب هداف الموسم ليصبح عميد الهدافين والأكثر تتويجاً بلقب هداف الموسم، وهو الهداف التاريخي وأفضل هداف في تاريخ الدوري الليبي من خلال حصوله على لقب هداف الدوري الليبي أربع مرات.

التتويج الثالث تحت أنظار مارادونا

ثم عاد فريق «المدينة» العنيد ليظفر ويتوج باللقب الثالث في تاريخه في الموسم الرياضي 2000 - 2001 ليظفر بالبطولة الثالثة تحت أنظار دييغو أرماندو مارادونا، الأسطورة الأرجنتينية عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «التحدي» بركلات الترجيح بعد انتهاء زمن الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف، وقاد الفريق للقب الثالث مدربه عبد الحفيظ أربيش الذي توج ببطولة الدوري الليبي مع فريقه «المدينة» لاعباً ثم مدرباً.

أول تتويج على مستوى الكأس

وعلى صعيد منافسات بطولة كأس ليبيا؛ توج فريق «المدينة» لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس ليبيا في نسختها الثانية العام 1977 عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «الهلال» بملعب درنة كما توج ببطولة ولقب الكأس في الموسم الرياضي 2000 – 2001 عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «الأهلي بطرابلس».

ظهور أفريقي

وحظي فريق «المدينة» بتمثيل كرة القدم الليبية في مسابقات الأندية الأفريقية، حيث سجل حضوره الأفريقي الأول العام 1977 ونجح فى تحقيق أول انتصار أفريقي له على حساب فريق «أولمبيك نيامي» ليتأهل إلى الدور الثاني الذي غادره أمام «الأهلي» المصري رغم نجاحه في رد اعتباره في لقاء الإياب بطرابلس، وتفوق بهدف لصفر، ثم شارك للمرة الثانية العام 1984 وغادر السباق الأفريقي أمام «المغرب الفاسي»، ثم سجل حضوره الأفريقي للمرة الثالثة ونجح خلال الدور الأول في الترشح على حساب بطل غينيا الاستوائية، لكنه غادر المنافسة الأفريقية أمام «الترجي» التونسي رغم فوزه إياباً بطرابلس بهدفين لهدف، كما شارك في بطولة كأس كؤوس أفريقيا في مناسبتين، حيث غادر المنافسة في مشاركته الأولى العام 1978 أمام فريق «نصر حسين داي» الجزائري، وفي المشاركة الثانية العام 1991 غادر المنافسة أمام فريق «الأسود» بطل نيجيريا.

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