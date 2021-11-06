محاضرتان في افتتاح دورة مدربي وحكام كرة السرعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 06 نوفمبر 2021, 12:14 مساء
دورة مدربي وحكام كرة السرعة. (فيسبوك)

تنطلق، اليوم السبت، بصالة الأكاديمية الأولمبية الليبية بطرابلس الدورة التدريبية لمدربي وحكام كرة السرعة، بمشاركة 27 دارسًا من مدن الزاوية والعزيزية وسبها وأوباري وطرابلس.

الدورة يُحاضر فيها رضوان أبوليفه وعيسى القطروني وعبدالله مصباح وعبداللطيف امحمد، ويشهد اليوم الافتتاحي محاضرتين؛ الأولى عن تأسيس لعبة كرة السرعة، والمحاضرة الثانية عن الجهاز والكرة والمضرب.

ويتجدد الموعد غدًا الأحد مع محاضرتين أيضًا عن أنواع اللعب «سولو - سولو فردي - زوجي - فرق – تتابع – تتابع فرق»، والمحاضرة الثانية عن مقاييس الملعب.

ويشهد بعد غدٍ الإثنين محاضرات عن الملعب، والثلاثاء محاضرتين عن التدريب وطرق اللعب، وتختتم الدورة الأربعاء بمحاضره عن التحكيم وإدارة المباريات.

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