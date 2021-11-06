دفع رباعي لليبيا في انتخابات الاتحاد الأفريقي للجمباز وسط مشاركة دولية

مشاركة ليبية في انتخابات الجمباز. (فيسبوك)

تحتضن مدينة أنطاليا التركية الاجتماعات الانتخابية للاتحادين الدولي والأفريقي للجمباز، ويمثل ليبيا في المحفل الأفريقي والدولي رئيس الاتحاد الليبي للجمباز عبدالمنعم طنيش، وأمين عام الاتحاد أنور حسونة.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قال أنور حسونة: «انتخابات منصب رئيس الاتحاد الدولي ستشهد منافسة بين الرئيس الحالي الياباني واتانابي ومنافسه فريد جايبوف رئيس الاتحادين الأذربيجاني والأوربي للجمباز».

وأضاف حسونة قائلًا: «على منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز انحصر التنافس بين الجزائري علي زعتر والمصري إيهاب العيسوي، وستدفع ليبيا بأربع شخصيات في انتخابات الاتحاد الأفريقي للجمباز وهم عبدالمنعم طنيش لعضوية المكتب التنفيذي، ودكتورة هالة الباروني لعضوية اللجنة الفنية النسائية، وعبدالرحمن جبر لعضوية اللجنة الفنية رجال، وفخري المهدوي لعضوية اللجنة الفنية للترامبولين».